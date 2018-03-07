Mevlana aşığı J-Lo

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"Dans et, kalbin kırılmış ve paramparça açılmışken. Dans et, acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan. Savaşın ortasında dans et. Kaynayan kanının içinde, ruhun tamamen özgürken dans ett."
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