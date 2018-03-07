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aşığı J-Lo

Mevlana aşığı J-Lo
Hollywood'da Mevlana'yı yakından takip eden yıldızlara Jennifer Lopez de eklendi. Lopez, 73 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından İngilizce olarak 'nın şu sözünü paylaştı:
"Dans et, kalbin kırılmış ve paramparça açılmışken. Dans et, acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan. Savaşın ortasında dans et. Kaynayan kanının içinde, ruhun tamamen özgürken dans ett."
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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