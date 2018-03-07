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Reklamların sultanı

Reklamların sultanı
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 10 yıl aradan sonra ilk kez Turkcell için kamera karşısına geçti. Uzun zamandır anne-kız olarak gelen reklam filmi tekliflerine hayır diyen Türkan Şoray ve Yağmur Ünal sonunda ikna oldu. İkili, çekimlerde duygusal anlar yaşadı.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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