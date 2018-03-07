Ortalık toz duman
Demet Şener’in eski eşi İbrahim Kutluay’la yasak aşk yaşadığını öne sürerek Edvina Sponza’ya açtığı 500 bin TL’lik ikinci kadın davası dün de devam etti. Şener'in bulunduğu Sponza'nın ise katılmadığı duruşmaya, eski mankenin tanıkları Enis Şener ile Eftan Metin'in iddiaları damgasını vurdu. Ağabey Şener, Edvina Sponza'nın kendisine gönderdiği çıplak fotoğrafları gördüğünü iddia etti. Metin ise yasak aşk mesajlarını okuduğunu öne sürdü
DURUŞMA ERTELENDİ
Tarafların tanıklarının dinlendiği duruşmaya, şok iddialar damga vurdu. Şener'in şahitleri olan spor hocası Eftan Metin ile ağabeyi Enis Şener, İbrahim Kutluay'la Edvina Sponza'nın yasak aşk yaşadığını iddia etti. Şener'in tanıklarının ardından davalı Sponza'nın iki arkadaşı Nilüfer Vurgun ile Aslı Gülen Kızanoğlu da dinlendi. İkili, "Edvina, İbrahim'le arkadaş olduğunu söyledi. İlişki yaşadıkları hakkında bir şey dile getirmedi" diye konuştu. Mahkeme Kutluay ve Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
YAŞADIKLARIMI GÖRDÜNÜZ!
Duruşmanın ardından mahkeme koridorunda konuşan Şener, "Neler yaşadığımı gördünüz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım" diyerek Sponza'ya yaptığı göndermelere bir yenisini ekledi…
Bu arada Demet Şener, kendisini aldattığını öne sürdüğü Kutluay'dan boşanırken 6 milyon TL tazminat istemişti. Ancak zina davası düşünce Kutluay'ın Şener'e 1 milyon 350 bin TL tazminat ödemesine karar verilmişti.
EDVİNA'DAN ŞENER'İN AĞABEYİNE: KIZIMIZIN ADI KİRAZ OLACAKTI
Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener tanık sıfatıyla yer aldığı duruşmada şu şok iddialarda bulundu: "Bir gün Edvina Sponza beni aradı ve İbrahim'le ilişkisinin olduğunu, bunu ispatlayabileceğini, İbrahim'le evleneceklerini, Demet'in ayrılması gerektiğini söyledi. İbrahim'le çekilmiş fotoğrafları ve mesajlaşmaları bana yolladı. Yazışmalarda İbrahim'in Demet'ten ayrılması gerektiği, İbrahim'le evlenecekleri ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı vardı. Bebek'te buluştuğum Sponza; İbrahim'in hediyesi olan bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu da bana verdi. Ben de bunları Demet'e gönderdim."
Sponza ile Kutluay'ın basına yansıyan birlikte tek karesi bu...
ŞENER'İN SPOR HOCASI: EDVİNA DEMET'E İÇ ÇAMAŞIRI GÖNDERDİ
Eski mankenin 10 yıllık spor hocası Eftan Metin ise şu iddialarda bulundu: "Eylül 2016'da evde Demet'e ders verirken kapı çalındı. Gelen zarfın içinde siyah kadın iç çamaşırlarıyla bir not vardı. Notta 'Bunları yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir' yazıyordu. Demet bunu görünce fenalaştı. Başka bir gün de Sponza'nın Demet'in tabletine ve Enis Şener'in telefonuna gönderdiği çıplak fotoğrafları gördüm. Ayrıca bir mesajda da 'Kocan telefonda seks yapmayı çok sever' yazdığını gördüm. Örnek aile düzenleri vardı. Olay karşısında çok şaşırdım."
Etiketler: demet şener , İbrahim Kutluay , Edvina Sponza , Enis Şener , Asliye Hukuk Mahkemesi , İstanbul
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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