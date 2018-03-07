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güldü

lı minik ’ün hayali gerçek oldu... , hayranı olduğu minik kızla önceki gün ’da buluşup Gülsüm’ün yüzünü şarkılarıyla güldürdü...

Gülsüm güldü
Murat Boz, sözünü tuttu. Boz, geçtiğimiz gün hayranı olan Uşak'taki Progeria (vücudun prematüre yaşlanması) hastası Gülsüm'ün çağrısına kulak vermişti. Popçu, Mutluluğun Adresi Derneği aracılığıyla önceki gün İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Gülsüm'le Fenerbahçe Tesisleri'nde buluştu.


Ünlü şarkıcıyı görünce mutluluktan havalara uçan , Boz'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gülsüm'ü kucağından indirmeyen şarkıcı, hayranını öpücüklere boğdu. Gülsüm'le şarkılar söyleyen Boz; minik kıza org, peluş oyuncaklar ve imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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