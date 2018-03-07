Gülsüm güldü

Murat Boz, sözünü tuttu. Boz, geçtiğimiz gün hayranı olan Uşak'taki Progeria (vücudun prematüre yaşlanması) hastası Gülsüm'ünçağrısına kulak vermişti. Popçu, MutluluğunAdresi Derneği aracılığıyla önceki gün İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Gülsüm'le Fenerbahçe Tesisleri'nde buluştu.
Ünlü şarkıcıyı görünce mutluluktan havalara uçan Gülsüm, Boz'la bol bol hatırafotoğrafı çektirdi. Gülsüm'ü kucağından indirmeyen şarkıcı, hayranını öpücüklereboğdu. Gülsüm'le şarkılar söyleyen Boz; minik kıza org, peluş oyuncaklar ve imzalıFenerbahçe forması hediye etti.
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