Çağla patinaj çekti

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Durumu profesyonelce toparlayan Şıkel, düşme anını instagram'da "İtiraf edin. Bence iyi patinaj çekiyorum" notuyla paylaşıp kendini ti'ye aldı.
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