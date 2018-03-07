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Çağla patinaj çekti

Çağla patinaj çekti
Güzel model Çağla Şıkel, önceki akşam podyumda göze geldi. 21 yıldır podyumlarda fırtınalar estiren 39 yaşındaki manken, Swissotel'deki bir defilede ayağı kayınca kendini yerde buldu.


Durumu profesyonelce toparlayan Şıkel, düşme anını instagram'da "İtiraf edin. Bence iyi patinaj çekiyorum" notuyla paylaşıp kendini ti'ye aldı.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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