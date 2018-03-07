'Aslan'sın Didem

6 Yıllık eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, oğluyla bir süredir İstanbul'da olunca eski mankene bir takipçisi "Boşanıyormusunuz?" diye sordu... Bu soru karşısında şoke olan Uzel, verdiği cevapla da alkışları hak etti. Sözlerine "Allah korusun. Eşimle birbirimiziçok seviyoruz. Aslan aile sevgisiiçinde büyüyecek" diye başlayan Didem Uzel, ekledi:
"Aslan'ı aksanlı yarım Türkçe'yle konuşan, dedesine 'Hi' diyen, uzaktan boş bakan bir Amerikalı gibi yetiştirmek istemiyorum. Kuzenleri, akrabalarıyla tanışsın ve öyle büyüsün istiyoruz. Babası şu an fedakarlık yapıyor. Şunun şurasında 3 ay Türkiye'ye geldik, olay oldu."
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