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'Aslan'sın Didem

Sık sık oğluyla Türkiye’ye gelen , ‘Aslan’ın boş bakan bir Amerikalı gibi büyümesini istemiyorum’ dedi

Aslansın Didem
6 Yıllık eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, oğluyla bir süredir 'da olunca eski mankene bir takipçisi "Boşanıyor musunuz?" diye sordu... Bu soru karşısında şoke olan Uzel, verdiği cevapla da alkışları hak etti. Sözlerine "Allah korusun. Eşimle birbirimizi çok seviyoruz. Aslan aile sevgisi içinde büyüyecek" diye başlayan , ekledi:


"Aslan'ı aksanlı yarım Türkçe'yle konuşan, dedesine 'Hi' diyen, uzaktan boş bakan bir Amerikalı gibi yetiştirmek istemiyorum. Kuzenleri, akrabalarıyla tanışsın ve öyle büyüsün istiyoruz. Babası şu an fedakarlık yapıyor. Şunun şurasında 3 ay Türkiye'ye geldik, olay oldu."
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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