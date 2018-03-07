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Akbağ 'çaba'ladı

Akbağ çabaladı
Başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün paylaştığı 'Görevimiz Tatil' filminin özel gösterimi önceki gün ÇABA Derneği için Vadistanbul AVM'de düzenlendi. Tüm geliri Elazığ'da inşaatı devam eden ÇABA İlkokulu'na aktarılan etkinliğe ile sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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