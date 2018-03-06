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Yüzleri güldü

Yüzleri güldü
Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filmi, gişede sınıfı geçti. Film, vizyona girdiği ilk 3 günde 680 bin kişi tarafından izledi.
Gişede rakiplerini geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan ekip, önceki gün de Bursa'daki hayranlarıyla bir araya geldi. Filmin oyuncuları Özdilek AVM'de 5 bin kişiyle selfie çekti.
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