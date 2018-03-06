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'dan 'e: İnşaat işçisinden çocuk yap

ile arasındaki skandal sohbet şoke etti!



Manken Ece Gürsel, dün 'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda skandal bir sohbete sahne oldu.

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  • 06 Mart 2018, Salı 12:39
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

ben yıllardır inşaatlarda çalışıyorum bu seda bizleri rencide etti bizler inşaatlardan ekmek yiyoruz onun dediği gibi insan değiliz

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evet2
hayır0
cevapla 06.03.2018 19:10
aktuğrul aktuğrul

ahlaksız reziller

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evet4
hayır1
cevapla 06.03.2018 15:25
misafir misafir

bu seda sayanı görünce artık inanın midem bulanıyor.erkekliğim sönüyor.

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evet3
hayır1
cevapla 06.03.2018 13:40
&#246;z.t. öz.t.

bu kari kendine bir insaat iscisi bulsa iyi olur hem kadinligini yasar hemde tosun gibi fiziki guclu yavru getirir dunyaya yurt disinda elin zibidisinin tohumunu getirmez.

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evet5
hayır1
cevapla 06.03.2018 13:32
KARTAL KARTAL

REZİLLİK BURADA RTÜK NEREDE..........................

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evet2
hayır1
cevapla 06.03.2018 13:17
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