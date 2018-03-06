Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda skandal bir sohbete sahne oldu.
Seda Sayan'dan Ece Gürsel'e: İnşaat işçisinden çocuk yap
Seda Sayan ile Ece Gürsel arasındaki skandal sohbet şoke etti!
Etiketler: Ece Gürsel , seda sayan
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ben yıllardır inşaatlarda çalışıyorum bu seda bizleri rencide etti bizler inşaatlardan ekmek yiyoruz onun dediği gibi insan değiliz
ahlaksız reziller
bu seda sayanı görünce artık inanın midem bulanıyor.erkekliğim sönüyor.
bu kari kendine bir insaat iscisi bulsa iyi olur hem kadinligini yasar hemde tosun gibi fiziki guclu yavru getirir dunyaya yurt disinda elin zibidisinin tohumunu getirmez.
REZİLLİK BURADA RTÜK NEREDE..........................
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