Demet Şener ile Edwina Sponza bugün mahkemede hesaplaşacak

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE BUGÜN İPLER KOPACAK
İbrahim-Demet Kutluay çiftinin evliliklerinin bitmek üzere olduğunu, tüm Türkiye 12 Ekim 2016'da bu köşeden öğrenmişti.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE BUGÜN İPLER KOPACAK
İbrahim-Demet Kutluay çiftinin evliliklerinin bitmek üzere olduğunu, tüm Türkiye 12 Ekim 2016'da bu köşeden öğrenmişti.
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