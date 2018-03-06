Demet Şener ile Edwina Sponza bugün mahkemede hesaplaşacak

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ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE BUGÜN İPLER KOPACAK

İbrahim-Demet Kutluay çiftinin evliliklerinin bitmek üzere olduğunu, tüm Türkiye 12 Ekim 2016'da bu köşeden öğrenmişti.

  • 06 Mart 2018, Salı 11:50
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