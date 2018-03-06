Demet Şener'in tanıkları, İbrahim Kutluay ile olan evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.
Demet Şener-Edvina Sponza davasında flaş gelişme!
Eski manken Demet Şener'in, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sosyetik güzel Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.
Etiketler: demet şener , İbrahim Kutluay , Edvina Sponza
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