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- davasında flaş gelişme!

Eski manken 'in, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sosyetik güzel 'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 13:45
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