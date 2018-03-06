;
Yol Durumu
  1. Süper hazırlık
  2. Boyuna yetişti

Her şey Ali için

Toraman, oğlu için eski eşiyle önceki gün İstinye- Park’ta buluştu.

Her şey Ali için
Eski Milli futbolcu İbrahim Toraman ile Aralık 2017'de boşandığı avukat Eylem Yıldız, önceki gün oğulları Ali Erim'le İstinyePark'taydı. Oğulları için bir araya gelen eski eşlerden Toraman, "Sadece beni ve oğlumu çekin" derken eski eşi tarafından darp edildiğini iddia eden Eylem Hanım ise bir mağazaya saklandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar