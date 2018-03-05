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'den 20 yıl sonra gelen itirafı

, katıldığı bir programda 1998 yılında hayatını kaybeden şarkıcı ile ilgili bir itirafta bulundu.


katıldığı programda aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim." şeklinde yanıt verdi.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 13:11
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