Emina Sandal’ı koruma kararı

Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Emina Sandal'ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı. Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.
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