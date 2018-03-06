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Emina Sandal’ı koruma kararı

Mahkeme, TV programlarındaki gerçeği yansıtmayan yorumlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, hakarete ve şiddete uğradığını savunan Emina Sandal’ı haklı buldu ve iki ay korunması için karar çıkardı



Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Emina Sandal'ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı. Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.
  • 06 Mart 2018, Salı 11:27
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