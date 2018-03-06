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Çok şükür

Çok şükür
Alişan, dün ses tellerindeki kistin alınması için ameliyat oldu. 'ın oyuncu sevgilisi Buse Varol, sanatçının başından hiç ayrılmadı.


Oyuncu, ameliyatın başarılı geçtiğini 'Çok şükür' diye duyurdu.
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