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Çifte kumrular

Çifte kumrular
Ünlü işadamı Ralf Tezman, önceki gün tatil için eşi Sanem Tezman'la Fas'ın yolunu tuttu. Sosyetik çiftin ilk durağı Morocco oldu.
İkili, oradan da turistlerin uğrak noktası olan Marakeş'e geçti. Şehirde tura çıkan sosyetik çift, renkli anlar yaşadı...
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