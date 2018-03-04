;
Yol Durumu
  1. Gişeye geri sayım

Ünlü şarkıcının annesi dehşeti yaşadı

Ünlü şarkıcının annesi dehşeti yaşadı

Şarkıcı , yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evde hırsızlarla karşılaşan, annesi ölümden dönen Ece Seçkin olayı tüm detaylarıyla anlattı.

Etiketler:
  • 04 Mart 2018, Pazar 12:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar