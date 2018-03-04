Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evde hırsızlarla karşılaşan, annesi ölümden dönen Ece Seçkin olayı tüm detaylarıyla anlattı.
Ünlü şarkıcının annesi dehşeti yaşadı
Etiketler: Ece Seçkin
Şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evde hırsızlarla karşılaşan, annesi ölümden dönen Ece Seçkin olayı tüm detaylarıyla anlattı.
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