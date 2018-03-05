Sınıfta kaldı
Her fırsatta baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, önceki gün konserinde prova yaptı. Minik bir çocuğu kucağına alan Ortaç, sevimli miniği ağlatınca pes etti
SEVİMLİ afacanı susturmayı başaramayınca annesine geri veren Ortaç, böylece babalık provasında sınıfta kaldı. Ünlü şarkıcı, bir muhabirin "İleride çocuk sahibi olmak için spermlerinizi dondurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha 47 yaşımı yeni bitirdim. O konuyu merak etmeyin" diye karşılık verdi.
Aydın HAMZA
Etiketler: serdar ortaç , chloe loughnan
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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