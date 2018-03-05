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Sınıfta kaldı

Her fırsatta baba olmak istediğini söyleyen , önceki gün konserinde prova yaptı. Minik bir çocuğu kucağına alan Ortaç, sevimli miniği ağlatınca pes etti

Sınıfta kaldı
Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sahne aldı. Ortaç, sahneye çıkmadan önce minik bir kız çocuğunu görünce dayanamayıp kucağına aldı. Her fırsatta İrlandalı model eşi Chloe Loughnan'dan çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen şarkıcı, sevimli minik ağlamaya başlayınca ne yapacağını şaşırdı.



SEVİMLİ afacanı susturmayı başaramayınca annesine geri veren Ortaç, böylece babalık provasında sınıfta kaldı. Ünlü şarkıcı, bir muhabirin "İleride çocuk sahibi olmak için spermlerinizi dondurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha 47 yaşımı yeni bitirdim. O konuyu merak etmeyin" diye karşılık verdi.



Aydın HAMZA
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