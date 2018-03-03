3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürsesiçin ölümünün 5'inci yıldönümünde kabri başında anma düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua ederken, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Müslüm Gürses kabri başında anıldı
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 5’inci yılında eşi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Etiketler: Müslüm Gürses , Zincirlikuyu Mezarlığı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.