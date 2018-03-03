;
Yol Durumu
  1. Elçin gazladı!
  2. Meryem Uzerli, 'Hollywood yanağı' yaptırdı

kabri başında anıldı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi , ölümünün 5’inci yılında eşi, arkadaşları ve sevenleri tarafından ’ndaki kabri başında anıldı.



3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden için ölümünün 5'inci yıldönümünde kabri başında anma düzenlendi. Gürses'i anmak için 'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua ederken, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Etiketler: ,
  • 03 Mart 2018, Cumartesi 18:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar