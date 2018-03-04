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Gökhan modası

Gökhan modası
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Puma'nın yeni reklam yüzü oldu. Ünlü rockçı, kampanya için önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda objektif karşısına geçti.
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Mehdi Mehdi

he.

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cevapla 04.03.2018 10:35
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