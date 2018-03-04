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Gişeye geri sayım

Gişeye geri sayım
Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Öğle yemeği yiyen oyuncu, başrolünde oynadığı ve 9 Mart'ta vizyona girecek olan 'Diriliş Karatay' filminin heyecanını yaşadığını söyledi.
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