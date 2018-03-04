Gişeye geri sayım

; 20 / 10 16 / 8 14 / 8 7 / 1 15 / 8 17 / 9 13 / 8 19 / 13 3 / -4 16 / 6 20 / 12 16 / 11 14 / 5 18 / 7 8 / 1 15 / 8 10 / 5 6 / 2 11 / 5 15 / 7 18 / 12 13 / 6 13 / 5 19 / 12 17 / 7 16 / 9 13 / 7 14 / 4 12 / 4 5 / -2 13 / 7 16 / 7 19 / 11 10 / 4 9 / 4 20 / 9 16 / 4 13 / 6 20 / 15 18 / 8 15 / 5 16 / 8 6 / -2 11 / 4 14 / 4 13 / 6 13 / 7 12 / 6 19 / 9 18 / 8 12 / 8 14 / 6 18 / 12 15 / 8 19 / 13 16 / 8 10 / 5 13 / 7 14 / 5 21 / 13 22 / 10 16 / 10 18 / 12 17 / 8 13 / 10 12 / 5 19 / 9 13 / 7 15 / 9 16 / 11 10 / 4 15 / 8 10 / 2 15 / 9 10 / 5 12 / 8 Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Öğle yemeği yiyen oyuncu, başrolünde oynadığı ve 9 Mart'ta vizyona girecek olan 'Diriliş Karatay' filminin heyecanını yaşadığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.