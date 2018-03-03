Uzay buluşması

Boşandıktan sonra dost kalmayı başaran ÇağlaŞıkel ve Emre Altuğ, önceki gün küçük oğulları Uzay'ın 6. yaş günü için buluştu. Eski eşler, Akmerkez'deki kutlamada oldukça renkli anlar yaşadı. Yakın zamanda çekirdek aile olarak kar tatiline gideceklerini de söyleyen Şıkel, "İkimizde çocuklarımızla berabergeçirdiğimiz vakitten çokkeyif alıyoruz. Bizim hayatenerjimiz onlar'' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.