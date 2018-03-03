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buluşması

Uzay buluşması
Boşandıktan sonra dost kalmayı başaran Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, önceki gün küçük oğulları Uzay'ın 6. yaş günü için buluştu. Eski eşler, Akmerkez'deki kutlamada oldukça renkli anlar yaşadı.
Yakın zamanda çekirdek aile olarak kar tatiline gideceklerini de söyleyen Şıkel, "İkimiz de çocuklarımızla beraber geçirdiğimiz vakitten çok keyif alıyoruz. Bizim hayat enerjimiz onlar'' dedi.
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