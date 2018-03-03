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İdil’in ruh eşi

İdil’in ruh eşi
Oyuncu Engin Öztürk'le ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren İdil Fırat, önceki gün 'da hayatının aşkını buldu. Sosyetik güzel, bir ayı maskotuna sarılarak verdiği bu poza "Ruh eşim" notu düşerek güldürdü.
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