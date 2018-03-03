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Gururlu Serenay

Gururlu Serenay
Serenay Sarıkaya, 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği ödül törenine rol arkadaşı Ozan Güven'le birlikte katıldı. Üniversite ödüllerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Çünkü onlar ülkemizin geleceği" dedi.
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