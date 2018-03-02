2015'te Bebek'teki yalısından Tarabya'ya taşınan Feryal Gülman, kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Olay, geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta gerçekleşti. Gülman, Bebek'teki evi için yatılı hizmetli almaya karar verdi. 1 Mart günü Türkmenistan uyruklu bir çift, yatılı olarak işe alındı. İkili, işe alındıktan birkaç gün sonra Gülman'ı soymaya karar verdi. Ziynet eşyalarının ve paralarının bulunduğu kasanın şifresini gizlice öğrenen ikili, Gülman'ın evde olmadığı bir an kasayı boşaltıp evden kaçtı.
Sosyetik soyguncuların cezası belli oldu
Feryal Gülman, geçtiğimiz Mart ayında kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen soygunculara beşer yıl hapis cezası verildi
Etiketler: İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi , Feryal Gülman , kapalıçarşı
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