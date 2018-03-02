Sosyetik soyguncuların cezası belli oldu

​2015'te Bebek'teki yalısından Tarabya'ya taşınan Feryal Gülman, kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Olay, geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta gerçekleşti. Gülman, Bebek'teki evi için yatılı hizmetli almaya karar verdi. 1 Mart günü Türkmenistan uyruklu bir çift, yatılı olarak işe alındı. İkili, işe alındıktan birkaç gün sonra Gülman'ı soymaya karar verdi. Ziynet eşyalarının ve paralarının bulunduğu kasanın şifresini gizlice öğrenen ikili, Gülman'ın evde olmadığı bir an kasayı boşaltıp evden kaçtı.