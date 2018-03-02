;
Yol Durumu
  1. Soğuk işlemedi
  2. İddialı geliyor

Sosyetik soyguncuların cezası belli oldu

, geçtiğimiz Mart ayında kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen soygunculara beşer yıl hapis cezası verildi

​2015'te Bebek'teki yalısından Tarabya'ya taşınan , kendisine yardımcı olması için eve aldığı kişiler tarafından soyuldu. Olay, geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta gerçekleşti. Gülman, Bebek'teki evi için yatılı hizmetli almaya karar verdi. 1 Mart günü Türkmenistan uyruklu bir çift, yatılı olarak işe alındı. İkili, işe alındıktan birkaç gün sonra Gülman'ı soymaya karar verdi. Ziynet eşyalarının ve paralarının bulunduğu kasanın şifresini gizlice öğrenen ikili, Gülman'ın evde olmadığı bir an kasayı boşaltıp evden kaçtı.

Etiketler: , ,
  • 02 Mart 2018, Cuma 10:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#252;rcan gürcan

çokta dertti biz vatandaşlara

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 16:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar