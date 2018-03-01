Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak.
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Kalitesiz sıradan bir oyuncuyu kalitesiz bir görüşle şöhret yaptık
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kalan karakter 1000
Kalitesiz sıradan bir oyuncuyu kalitesiz bir görüşle şöhret yaptık
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.