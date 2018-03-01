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Şahan bu kez 'a özendi

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 11:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İZMİR İZMİR

Kalitesiz sıradan bir oyuncuyu kalitesiz bir görüşle şöhret yaptık

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.03.2018 19:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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