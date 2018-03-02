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Sinan'ın kadın hali

ile ABD’li oyuncu ’e benzeyen Akçıl’ın bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinanın kadın hali
Sevilen popçu İrem Derici, önceki gün yine muzipliğini konuşturdu. Derici, meslektaşı Sinan Akçıl'ın fotoğrafını ile değiştirdi. Akçıl'ı kadın yapan şarkıcı, sonuca şaştı kaldı. Popçunun fotoğrafını instagram'da paylaşan Derici, altına da "Sinan'ı kadın yapayım derken adam bildiğin Katherine Heigl oldu. Zaten çok yakışıklısın, kadın olsan UNESCO koruma altına alırmış" yazdı.
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