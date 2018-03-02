Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ardından bir kötü haber de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden geldi. Evliliklerinde henüz bir yılı doldurmayan çiftin birliktelikleri çatırdamaya başladı.
Fahriye ile Burak'tan kötü haber... Araları bozuk!
Etiketler: Burak Özçivit , Fahriye Evcen , neslihan atagül , Kadir Doğulu
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