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Şarkılar sevgiliye

Şarkılar sevgiliye
Yeni albüm çalışmalarına start veren Murat Dalkılıç'a önceki akşam aşkı Hande Erçel, sürpriz yaptı. Levent'teki stüdyosunda çalışan popçuyu 3 aydır aşk yaşadığı Erçel ziyaret etti. Aşkının uğuruna inanan Dalkılıç, yeni şarkılarını ilk olarak ona dinletti. Kilolarından kurtulmak için aylardır spor ve diyet yapan güzel oyuncunun, elindeki yeşil renkli detoks suyu ise dikkat çekti.



HANDE'NİN YEŞİL MUCİZESİ
Erçel; maydanoz, limon, tarçın, ıspanak, salatalık, yeşil elma ve su karışımından oluşan içeceğini yanından ayırmıyor.

Doğan SAVAŞ
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