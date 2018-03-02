Şarkılar sevgiliye

Yeni albüm çalışmalarına start veren Murat Dalkılıç'a önceki akşam aşkı Hande Erçel, sürpriz yaptı. Levent'teki stüdyosunda çalışan popçuyu 3 aydır aşkyaşadığı Erçel ziyaret etti. Aşkının uğuruna inanan Dalkılıç, yeni şarkılarını ilk olarak onadinletti. Kilolarından kurtulmak için aylardır spor ve diyet yapan güzel oyuncunun, elindeki yeşilrenkli detoks suyu ise dikkat çekti.
HANDE'NİN YEŞİL MUCİZESİ Erçel; maydanoz, limon, tarçın, ıspanak, salatalık, yeşil elma ve su karışımından oluşan içeceğini yanından ayırmıyor.
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