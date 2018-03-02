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’da kutlama

Prag’da kutlama
İmrendiren aşkları geçtiğimiz aylarda son bulan Katy Perry ile Orlando Bloom'un bir süredir yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. 33 yaşındaki güzel şarkıcı ile 41 yaşındaki aktör, önceki gün Prag'da baş başa görüntülenerek dedikoduların doğru olduğunu kanıtladı. İkili, yeniden barışmalarını kutlamak için gittikleri 'da son derece keyifliydi.
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