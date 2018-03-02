Baba iddia!

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kalan karakter 1000
nedense iddia hep erkeklerin aileyi yiktigidir...ama gerccekler bambaskaalin size binlerce örnekten bir kare........
Çok büyük kültür farkı var ,aldatma bazı kültürlerde çok doğal birşey ..
Olan bizim sandala oldu demek..
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