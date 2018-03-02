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Baba iddia!

Emina Sandal’ın eski aşkına döndüğünü yazan Sırplar’dan yeni iddia: , yıllar önce babası yüzünden şarkıcıyla evlenemedi. Şimdi ise ailesini ikna eden işadamı, romantik mesajlarla Emina’nın gönlünü almayı başardı



Sırp basını tarafından yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri öne sürülen Emina Jahovic ile Marko Miskovic hakkında önceki gün yeni bir iddia ortaya atıldı.
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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taka41 taka41

nedense iddia hep erkeklerin aileyi yiktigidir...ama gerccekler bambaskaalin size binlerce örnekten bir kare........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 12:06
ihpus ihpus

Çok büyük kültür farkı var ,aldatma bazı kültürlerde çok doğal birşey ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 09:53
isimsiz isimsiz

Olan bizim sandala oldu demek..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 06:57
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