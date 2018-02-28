Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladı

Onu bundan bir buçuk yıl önce rol aldığı bir diziyle tanımıştık. İlk önemli projesinde yan karakterlerden birini canlandırıyordu ama neredeyse başroller kadar ilgi çekti.
Onu bundan bir buçuk yıl önce rol aldığı bir diziyle tanımıştık. İlk önemli projesinde yan karakterlerden birini canlandırıyordu ama neredeyse başroller kadar ilgi çekti.
kalan karakter 1000
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