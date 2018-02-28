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Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladı



Onu bundan bir buçuk yıl önce rol aldığı bir diziyle tanımıştık. İlk önemli projesinde yan karakterlerden birini canlandırıyordu ama neredeyse başroller kadar ilgi çekti.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 22:13
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