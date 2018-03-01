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Resmen aşıklar

Resmen aşıklar
İngiltere'deki The Gazetesi, Hollywood'un gözde ismi Jennifer Lawrence hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya attı. İddiaya göre 27 yaşındaki güzel oyuncu, yeni filmi 'Kızıl Serçe'de birlikte rol aldığı Joel Edgerton ile aşk yaşıyor. ile kendisinden 16 yaş büyük ünlü aktör, film çekimleri sırasında ve sonrasında gizlice görüşerek romantik anlar yaşadı...
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

nidek.

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cevapla 01.03.2018 10:12
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