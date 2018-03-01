Resmen aşıklar

İngiltere'deki The Daily Telegraph Gazetesi, Hollywood'un gözde ismi Jennifer Lawrence hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya attı. İddiaya göre 27yaşındaki güzel oyuncu, yeni filmi 'Kızıl Serçe'de birlikte rol aldığı Joel Edgerton ile aşk yaşıyor. Jennifer Lawrence ile kendisinden16 yaş büyük ünlü aktör, film çekimleri sırasında ve sonrasında gizlice görüşerek romantik anlar yaşadı...
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