;
Yol Durumu
  1. İltifat yağmuru
  2. Oyunculuğu bıraktı öğrenciliğe başladı

Mehmetçiğe ay yıldızlı moral

Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, bir kez daha gönülleri fethetti. ve gibi ünlü isimler, dün Hatay’a gidip Mehmetçik’e moral verdi

Mehmetçiğe ay yıldızlı moral
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularından Mehmetçiğe moral ziyareti… Kahraman Türk askeri, 'nin Afrin bölgesindeki 'Zeytin Dalı' operasyonunda teröristlerle günlerdir mücadele ediyor.


'' ekibi, kahraman Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'SİZLERE MİNNETTARIZ'
'EDHO'nun oyuncuları da önceki gün Hatay'a giderek canları pahasına ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğe moral verdi. Harekata destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan 'Sanatçı ve Mehmetçik El Ele' etkinliği kapsamında Hatay'a giden isimler arasında Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban ve Ömer Kurt vardı. Sanatçılar, öncelikle Reyhanlı ilçesinde teröristler tarafından Afrin'den yapılan roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okulunu ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçerek Mehmetçik ile buluştu. Ünlü oyuncular, askerlerle sohbet edip onlara minnettar olduklarını belirtti.


Oyuncular, vatanımızı korumak için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik ile bol bol sohbet etti.​
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar