Mehmetçiğe ay yıldızlı moral
Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, bir kez daha gönülleri fethetti. Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimler, dün Hatay’a gidip Mehmetçik’e moral verdi
'EDHO' ekibi, kahraman Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
'SİZLERE MİNNETTARIZ'
'EDHO'nun oyuncuları da önceki gün Hatay'a giderek canları pahasına ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğe moral verdi. Harekata destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan 'Sanatçı ve Mehmetçik El Ele' etkinliği kapsamında Hatay'a giden isimler arasında Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban ve Ömer Kurt vardı. Sanatçılar, öncelikle Reyhanlı ilçesinde teröristler tarafından Afrin'den yapılan roketli saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okulunu ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçerek Mehmetçik ile buluştu. Ünlü oyuncular, askerlerle sohbet edip onlara minnettar olduklarını belirtti.
Oyuncular, vatanımızı korumak için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik ile bol bol sohbet etti.
Etiketler: Oktay Kaynarca , Suriye , EDHO , Ozan Akbaba , Kenan Çoban , Zeytin Dalı Harekatı
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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