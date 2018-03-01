'Koca'man sürpriz!

Ünlü tenisçi SerenaWilliams'a eşi AlexisOhanian'dan büyük jest...Milyoner koca Ohanian, Floridaeyaletinin belirli yerlerindekireklam panolarınıkiralayarak buralaraWilliams ve çocuğununresimlerini astırttı. AlexisOhanian, eşi SerenaWilliams'a sürprizyapmak amacıylakiraladığı 4billboarda"Dünyanın enmuhteşemannesi"yazdırdı. SerenaWilliams'ıneşi Ohanian'ınyaptığı buhareket sosyalmedyada ençok konuşulanolaylardan birioldu. Bu sürpriz,genç işadamınayaklaşık 100 bindolara mal oldu.
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Maşallah.
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