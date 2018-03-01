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'Koca'man sürpriz!

Kocaman sürpriz!
Ünlü tenisçi Serena Williams'a eşi Alexis Ohanian'dan büyük jest... Milyoner koca Ohanian, Florida eyaletinin belirli yerlerindeki reklam panolarını kiralayarak buralara Williams ve çocuğunun resimlerini astırttı. Alexis Ohanian, eşi Serena Williams'a sürpriz yapmak amacıyla kiraladığı 4 billboarda "Dünyanın en muhteşem annesi" yazdırdı. Serena Williams'ın eşi Ohanian'ın yaptığı bu hareket sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Bu sürpriz, genç işadamına yaklaşık 100 bin dolara mal oldu.





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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah.

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cevapla 01.03.2018 10:17
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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