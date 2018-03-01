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İşine baksın

Şarkıcı , ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. ’ı aradı. 1 yıl sonrasına randevu alabildi. Açtı ağzını yumdu gözünü: Televizyon programlarında boy göstereceğine, hastalarla ilgilensin. İşine baksın!

İşine baksın
Son dönemlerin iki popüler ismi Demet Akalın ile kalp cerrahı Prof. Dr. Canan Karatay, karşı karşıya geldi. Ünlü profösörden randevu almak isteyen ünlü şarkıcı, verilen cevapla şoke oldu. Sosyal medyadan öfke kustu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Karatay, 1000 TL olan muayene ücreti ise tepki çekiyor. Şarkıcı Demet Akalın da bir arkadaşı için ünlü doktorun kapısını çaldı. Karatay'ın çalıştığı hastane ile iletişime geçen Akalın'a 1 yıl sonrasına randevu verildi.


Ünlü şarkıcı aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Tepkisini sosyal medyada gösterdi: 'Arkadaşıma randevu almak için aradık. Çok dolularmış. 1 yıl sonrasına randevu verdiler. Bu kadarına da pes. Hemen hemen her gün televizyon programlarına çıkıyor. Açıklamalar yapıyor. Biraz da hastalarıyla ilgilensin, işine baksın.'
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yalman G&#252;&#231; Yalman Güç

Edepsizlik olimpiyadı yapılsa mutlaka altın madalya senin olurdu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:38
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