Şarkıcı Demet Akalın, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Canan Karatay’ı aradı. 1 yıl sonrasına randevu alabildi. Açtı ağzını yumdu gözünü: Televizyon programlarında boy göstereceğine, hastalarla ilgilensin. İşine baksın!
Sondönemleriniki popüler ismiDemet Akalın ilekalp cerrahı Prof. Dr. CananKaratay, karşı karşıya geldi.Ünlü profösörden randevualmak isteyen ünlü şarkıcı,verilen cevapla şoke oldu.Sosyal medyadan öfke kustu.İç Hastalıkları ve KardiyolojiUzmanı Prof. Dr. Canan Karatay,ezberbozan açıklamalarıylagündemden düşmüyor. Karatay,1000 TL olan muayene ücretiise tepki çekiyor. Şarkıcı DemetAkalın da bir arkadaşı için ünlüdoktorun kapısını çaldı. Karatay'ınçalıştığı hastane ile iletişimegeçen Akalın'a 1 yıl sonrasınarandevu verildi.
Ünlü şarkıcıaldığı cevapla neye uğradığınışaşırdı. Tepkisini sosyal medyadagösterdi: 'Arkadaşıma randevualmak için aradık. Çok dolularmış.1 yıl sonrasına randevu verdiler.Bu kadarına da pes. Hemen hemenher gün televizyon programlarınaçıkıyor. Açıklamalar yapıyor. Biraz dahastalarıyla ilgilensin, işine baksın.'
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Edepsizlik olimpiyadı yapılsa mutlaka altın madalya senin olurdu.
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