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Farklı proje

Farklı proje
Ünlü isimler 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti. "Farkım Nadir Olmak, Elini Uzat Farkındalık Yarat" kampanyası için Pelin Akil ve eşi Anıl Altan da objektif karşısına geçti.


Ünlüler, kampanya logosunun renkleriyle yüzlerini boyadı.
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