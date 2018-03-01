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Aşk bekliyor

3 yıl önce boşanan ve adı o zamandan beri kimseyle anılmayan Çağla Şıkel’den itiraf: ‘Aşka kapımı kapadım ve bir daha evlenmeyeceğim diyemem’

Aşk bekliyor
Popçu Emre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini 3 yıl önce bitiren Çağla Şıkel, önceki gün özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen 39 yaşındaki manken, ekledi: "Ama bu, hayatımda kimse olmayacağı anlamına gelmiyor. Ben asla 'Aşka kapımı kapadım, evlenmeyeceğim' demem."
İstediği gibi yaşadığını belirten güzel model, dedikodulara mahal vermemek için de çok dikkat ettiğini dile getirdi. Şıkel "İşimle, çocuklarımla ve kendimle ilgilenen bir kadınım. Sevgilim olursa ona da zaman ayırabilirim" diyerek aşka yeşil ışık yaktı.

Aydın HAMZA
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