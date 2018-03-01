Aşk bekliyor

Popçu Emre Altuğ'la 7 yıllık evliliğini 3 yıl önce bitiren Çağla Şıkel, önceki gün özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen 39yaşındaki manken, ekledi: "Ama bu, hayatımda kimseolmayacağı anlamına gelmiyor. Ben asla 'Aşka kapımı kapadım, evlenmeyeceğim' demem." İstediği gibi yaşadığını belirten güzel model, dedikodulara mahal vermemek için de çok dikkat ettiğini dile getirdi. Şıkel "İşimle,çocuklarımla ve kendimle ilgilenenbir kadınım. Sevgilim olursa onada zaman ayırabilirim" diyerek aşka yeşil ışık yaktı.
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