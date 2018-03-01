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6 çocuklu gerede

6 çocuklu gerede
Hayatına 4 oğluyla Bali'de devam eden , geçtiğimiz gün Hindistan'a gitti. Vaftiz kızı ile oğlunu ziyaret eden sosyetik fotoğrafçı, daha sonra gezintiye çıktı. Vaftiz kızıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Gerede'nin keyfi bir hayli yerindeydi…
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