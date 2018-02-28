'Murat'ına erecek!
Murat Boz, önceki gün kendisiyle buluşmak isteyen minik bir hayranının çağrısına kulak verdi. Şarkıcı, Uşak’taki Progeria hastası Gülsüm’ü İstanbul’a davet etti
Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen Gülsüm'ün çağrısı, Boz tarafından karşılık buldu. Hayranının videosunu hesabında paylaşan Murat Boz, altına da "Gülsüm'le buluşmayı ben de çok istiyorum ve buluşacağız" notu düştü. Şarkıcı, bu hareketiyle takdir topladı.
BİR 'DEMET' SEVİNÇ
Popçu Demet Akalın da önceki gün yüz gülümseten isimler arasındaydı. Akalın'ın kızı Hira'nın oyuncak evini görünce "Keşke benim de olsa" diyen Rize'deki lösemi hastası Yağmur'un dileği kabul oldu.
Yağmur'a oyuncaklar göndererek minik kızı mutlu eden popçu, "Bir çocuğu mutlu etmekten daha güzel ne olabilir?" diyerek büyük alkış aldı...
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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