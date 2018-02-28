;
Yol Durumu
  1. Kural evlendi
  2. Geri sayım başladı

Paris yolcusu

Paris yolcusu
Sıla, "ON'dan Kalan" konser serisinin Avrupa turnesine Paris'ten başlıyor. Popçu, 5 yıl aradan sonra 2 Mart Cuma günü Paris'in ünlü sanat merkezi Bataclan'da konser verecek.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar