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aşkı sınır aştı

Mavi aşkı sınır aştı
Atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi' ile milyonların gönlünde taht kuran Burcu Kıratlı, ülkemizin dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Güzel oyuncu, yurt dışındaki hayranları tarafından hediye yağmuruna tutuluyor.
Burcu Kıratlı'ya önceki gün gelen hediye paketlerinde "Kapadokya'ya gelip sizi görmeyi istiyoruz. Diziyi keyifle izliyoruz" notları dikkat çekti. Hayranlarının ilgisinden memnun olan Kıratlı, "Bu sevginin tarifi yok" dedi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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