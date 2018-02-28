Mavi aşkı sınır aştı

Atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi' ile milyonların gönlünde taht kuran BurcuKıratlı, ülkemizin dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Güzel oyuncu, yurt dışındaki hayranları tarafından hediye yağmuruna tutuluyor. Burcu Kıratlı'ya önceki gün gelen hediye paketlerinde "Kapadokya'ya gelip sizigörmeyi istiyoruz. Diziyikeyifle izliyoruz" notları dikkat çekti. Hayranlarının ilgisinden memnun olan Kıratlı, "Bu sevginintarifi yok" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.