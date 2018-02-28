Kolyesinden islamiyet çıktı

Beyonce ile geçtiğimiz Haziran’da doğan ikizlerine Rumi ve Sir adını veren Jay-Z, son şarkısında da ‘Elhamdülillah’ demişti. Müslüman olduğu söylenen ünlü rapçinin, sık sık taktığı kolyesi ise İslamiyet’e dair simgeler barındırıyor
Eşi Beyonce ile 1 milyar doları aşan serveti elinde bulunduran Jay-Z, yine "Müslüman oldu" iddialarıyla gündeme geldi. Yıllar önce İlluminati tarikatına üye olduğunu itiraf eden dünyaca ünlü rapçi, geçtiğimiz Haziran'da dünyaya gelen ikizlerine Mevlana'danesinlenerek Rumi ile Sir adını koymuştu. Bununla da kalmayan Jay-Z, son albümündeki 'Family Feud' (Aile İçi Kavga) şarkısında şu sözlere yer vermişti: "Karıma ruhsalsaçmalıkların gerçekten işe yaradığınısöylemiştim. Elhamdülillah hepsinigeçtim." Bu sözleri söylerken ellerini açıp dua eder gibi yapan Jay-Z, şimdi dekolyesiyle İslamiyet'e olan yakınlığını gözler önüne serdi. 48 yaşındaki Amerikalı şarkıcının sık sık taktığı altın kolyesindeki figürler, İslam dünyasına hiç de yabancı değil... Üzerinde ayyıldız bulunan kolyede, diğer dikkat çeken figür ise Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olan 'sekiz köşeliyıldız'. Kolyenin üzerinde bulunan '7'rakamı ise Kur'an'da sıkça geçiyor...
AYYILDIZLI JAY-Z Ünlü rapçinin kolyesinde 7 sayısı ve 8 köşeli yıldızın yanı sıra 'Ayyıldız'ın olması da dikkat çekici.
SEKİZ KÖŞELİYILDIZIN ANLAMI Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız, sayı biliminde cenneti simgeliyor. Dini kaynaklara göre de 'sekiz köşeli yıldız', cennetin kapısını aralayan şu 8 ilkeyi temsil ediyor: "Merhamet veşevkat, sabretmek, doğruluk,sır tutmak, sadakat, acizliğinibilmek, cömertlik, şükretmek."
7 SAYISININ MANASI Yedi sayısı, Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen sayılardan biridir. Fatiha, 7 ayettenoluşur. Secde konusunun da yedi rakamı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Buna göre; secde halinde yedi uzvumuz yerle temas halindedir. (2 ayakucu, 2 diz, 2 avuçiçi, 1 alın)
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