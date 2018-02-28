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Kolyesinden çıktı

ile geçtiğimiz Haziran’da doğan ikizlerine ve Sir adını veren Jay-Z, son şarkısında da ‘Elhamdülillah’ demişti. olduğu söylenen ünlü rapçinin, sık sık taktığı kolyesi ise ’e dair simgeler barındırıyor

Kolyesinden islamiyet çıktı
Eşi Beyonce ile 1 milyar doları aşan serveti elinde bulunduran Jay-Z, yine "Müslüman oldu" iddialarıyla gündeme geldi. Yıllar önce İlluminati tarikatına üye olduğunu itiraf eden dünyaca ünlü rapçi, geçtiğimiz Haziran'da dünyaya gelen ikizlerine Mevlana'dan esinlenerek Rumi ile Sir adını koymuştu. Bununla da kalmayan Jay-Z, son albümündeki 'Family Feud' (Aile İçi Kavga) şarkısında şu sözlere yer vermişti: "Karıma ruhsal saçmalıkların gerçekten işe yaradığını söylemiştim. Elhamdülillah hepsini geçtim." Bu sözleri söylerken ellerini açıp dua eder gibi yapan Jay-Z, şimdi de kolyesiyle İslamiyet'e olan yakınlığını gözler önüne serdi. 48 yaşındaki Amerikalı şarkıcının sık sık taktığı altın kolyesindeki figürler, İslam dünyasına hiç de yabancı değil... Üzerinde ayyıldız bulunan kolyede, diğer dikkat çeken figür ise Ortadoğu'da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olan 'sekiz köşeli yıldız'. Kolyenin üzerinde bulunan '7' rakamı ise Kur'an'da sıkça geçiyor...




AYYILDIZLI JAY-Z
Ünlü rapçinin kolyesinde 7 sayısı ve 8 köşeli yıldızın yanı a 'Ayyıldız'ın olması da dikkat çekici.

SEKİZ KÖŞELİ YILDIZIN ANLAMI
Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız, sayı biliminde cenneti simgeliyor. Dini kaynaklara göre de 'sekiz köşeli yıldız', cennetin kapısını aralayan şu 8 ilkeyi temsil ediyor: "Merhamet ve şevkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, acizliğini bilmek, cömertlik, şükretmek."

7 SAYISININ MANASI
Yedi sayısı, Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen sayılardan biridir. Fatiha, 7 ayetten oluşur. Secde konusunun da yedi rakamı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Buna göre; secde halinde yedi uzvumuz yerle temas halindedir. (2 ayak ucu, 2 diz, 2 avuç içi, 1 alın)


ÖZGE GÜRCAN
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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