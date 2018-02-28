Hülya klasiği

Hülya Avşar, 'Selfie' filme girmeden reklamlara başladı. Uzun süredir kabuğuna çekilen Avşar Kızı, 8 yıl önceki gerçek kürklü videosunu gündeme getirip kızdırdı. Hülya Avşar, amacına ulaştı ve yine gündem oldu!
Kendi hayatını anlatan filmi 'Selfie'yi 27 Nisan'da vizyona sokacak olan Hülya Avşar, reklam şovuna start verdi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken kürk sevdalısı isimlerden Avşar Kızı, adından söz ettirmek için yıllar önce verdiği bir röportajı yeniden gündeme getirdi. 8 yıl önce reklam yüzü olduğu bir bankanın basın davetinde konuşan sanatçı, omzuna aldığı kürkü kameralara sallayıp "Evetgerçek" demişti. Sanatçının o dönem büyük tepki çeken bu sözünün yeniden gündeme gelmesi "Zamanlaması manidar" dedirtti. Avşar Kızı'nın yıllar önce hayvanseverleri kızdıran bu şovu, bugün de tepki çekti.
'VİCDANSIZ ŞIMARIK' Ünlü sanatçıyla yıldızı bir türlü barışmayan Deniz Akkaya, Avşar Kızı için instagram'da "Cahil geldi, kör cahil gidecek" çıkışı yaptı. Hayvansever şarkıcı Cem Adrianda videonun altına "Rezalet" diye yorum yaptı. Şarkıcı Yeliz de Avşar Kızı'nın olay videosunu kendi instagram hesabında paylaşıp "Vicdansız, şımarıkaslına döndü" diyerek sanatçıyı topa tuttu. Şimdilik eleştirilere sessiz kalan Hülya Avşar, o dönem "Bu benim tercihim. Yapıyorlar ki alıp giyiyorum.Ayrıca hayvanseverler, şov yapmasınlar, önceinsanları sevsinler" diyerek kendini savunmuştu. Bu sözleriyle hayvanseverleri ayağa kaldıran sanatçının bu kez nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu…
ÜNLÜLERTEPKİLİ Geçtiğimiz yıl başlattığı 'Kürkünüçıkar vicdanını giy' kampanyasıyla dikkat çeken Cem Adrian,Hülya Avşar'ın kürklü görüntüsüne sessiz kalmadı. Adrian, görüntüleri ağır bir dille eleştirip hayvanların katledilmesine "Dur" dedi. Deniz Akkayaise Avşar Kızı'nı bir kez daha topa tuttu.
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