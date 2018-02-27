Vietnam kuşatması

Sosyetik iş kadınlarının geçtiğimiz gün çıktıkları Vietnam tatili, hızla sürüyor. Arzu Sabancı, DemetHanif, Dilek Türker, Derya Karagülle, İdilGazioğlu ve Oya Kulak ülkenin altını üstüne getirdi.
Vietnam'ın gözde ulaşım aracı olan motosikletletura çıkan sosyetikler, eğlenceli anlar yaşadı. Özel şoförlerin arkasına geçip şehri turlayan ünlüler, gezi sonrasında ise motosikletle poz verip hava attılar.
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Hava mi attilar? Ne havasi, motosiklet gazi mi, yoksa baska bir gaz mi? Vietnam gibi fakir millete hava mi atilir? Gitsinler Florida da hava atsinlar!
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