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kuşatması

Vietnam kuşatması
Sosyetik iş kadınlarının geçtiğimiz gün çıktıkları Vietnam tatili, hızla sürüyor. Arzu Sabancı, Demet Hanif, Dilek Türker, Derya Karagülle, İdil Gazioğlu ve Oya Kulak ülkenin altını üstüne getirdi.



Vietnam'ın gözde ulaşım aracı olan motosikletle tura çıkan sosyetikler, eğlenceli anlar yaşadı. Özel şoförlerin arkasına geçip şehri turlayan ünlüler, gezi sonrasında ise motosikletle poz verip hava attılar.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

Hava mi attilar? Ne havasi, motosiklet gazi mi, yoksa baska bir gaz mi? Vietnam gibi fakir millete hava mi atilir? Gitsinler Florida da hava atsinlar!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 04:51
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