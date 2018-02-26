Son zamanlarda ünlü isimlerin boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Temmuz 2016'da evlenen Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı.
Ünlü şarkıcı boşandı
Etiketler: Berkant Ali İncesaraç , kalben
Son zamanlarda ünlü isimlerin boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Temmuz 2016'da evlenen Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı.
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