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Ünlü şarkıcı boşandı

Son zamanlarda ünlü isimlerin boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Temmuz 2016'da evlenen ve boşandı.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 10:39
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