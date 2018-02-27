

Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış 'O kadına kalitesiz sıfatı az kalır' şeklinde bir cümle sarf etmişti.