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'un işine son verildi


Evlilik yolunda ilerlediği tarafından bir anda terk edilen büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış 'O kadına kalitesiz sıfatı az kalır' şeklinde bir cümle sarf etmişti.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:40
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