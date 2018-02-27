Nikah martta evde

1.5 yıldır birlikte olan çift, evlilik için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Mart'ın ilk haftası nikah masasına oturacak. Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşecek nikaha, aileler ve yakın dostlar dahil 20 kişi davetli.

7 aylık hamile Feyza Aktan'ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi. Düğün ise Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı "İstanbullu Gelin" dizisinin finalinden hemen sonra olacak. Deniz, müstakbel eşiyle evlilik sözleşmesi yapmadı.