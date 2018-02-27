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hatırası

Londra hatırası
Önceki gün İngiltere'ye giden Fırat Ailesi, Londra'da keyifli bir gezintiye çıktı. Babası Önder Fırat ve kardeşi Can ile Regent Caddesi'ni turlayan İdil Fırat, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Gün boyunca bol bol alışveriş yapan , akşam da Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vincent Jassen ile Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini izledi.
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