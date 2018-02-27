;
Yol Durumu
  1. Süper babaanne iksiri boza
  2. Londra hatırası

Kıvrak sürpriz

Kıvrak sürpriz
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gece dostlarının düzenlediği sürpriz partiyle 25. yaşını kutladı.
Özdemir, ablasının yaptığı ikinci sürprizle şoke oldu. Ünlü oyuncu, ablasının getirttiği dansözle karşılıklı göbek attı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar